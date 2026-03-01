Бобби Портис 14 раз подряд сыграл вничью с болельщиком в «Камень, ножницы, бумага»

Баскетболист сыграл с юным поклонником в «Камень, ножницы, бумага», процесс неожиданно затянулся. Ничейный результат фиксировался 14 раз подряд.
Как написал один из пользователей соцсетей, вероятность подобного составляла 0,0000209%.
Форвард «Бакс» Бобби Портис пообщался с болельщиками на арене в день игры и попал в неожиданную ситуацию.
