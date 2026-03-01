Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бобби Портис 14 раз подряд сыграл вничью с болельщиком в «Камень, ножницы, бумага»

Форвард «Бакс» Бобби Портис пообщался с болельщиками на арене в день игры и попал в неожиданную ситуацию.

Источник: Спортс"

Баскетболист сыграл с юным поклонником в «Камень, ножницы, бумага», процесс неожиданно затянулся. Ничейный результат фиксировался 14 раз подряд.

Как написал один из пользователей соцсетей, вероятность подобного составляла 0,0000209%.