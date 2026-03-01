Ричмонд
Стефен Карри: «Хочется поскорее вернуться, но восстановление немного затягивается»

По словам звезды «Голден Стэйт» Стефена Карри, он пока не может назвать точную дату возвращения в строй.

Источник: Sports

В субботу разыгрывающий пропустил 10-й матч подряд из-за продолжающейся проблемы с правым коленом, которая, как считали в клубе изначально, не носит серьезного характера.

"Странные дела. Получается какая-то непредсказуемая история, мы не можем понять, когда нога придет в порядок.

Восстановление немного затягивается. Сейчас самое главное — показать последовательный прогресс, когда выдаешь несколько удачных дней подряд. У меня уже получалось такое. Надеюсь, скоро мне разрешат вернуться на площадку, ведь хочется вернуться в строй как можно скорее", — рассказал 2-кратный MVP НБА.