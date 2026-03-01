Главный тренер «Дубая» Юрица Големац: «Мы слышали взрывы, но город функционирует в штатном режиме»

«Мы слышали несколько взрывов, но город функционирует в штатном режиме. Жизнь идет своим чередом: люди ходят по магазинам и гуляют на улицах. Конечно, все в курсе поступающих новостей, и в целом ситуация нестандартная, но некоторые вещи все же преувеличивают, что вполне объяснимо», — сказал словенец.