Главный тренер «Дубая» Юрица Големац: «Мы слышали взрывы, но город функционирует в штатном режиме»

«Мы слышали несколько взрывов, но город функционирует в штатном режиме. Жизнь идет своим чередом: люди ходят по магазинам и гуляют на улицах. Конечно, все в курсе поступающих новостей, и в целом ситуация нестандартная, но некоторые вещи все же преувеличивают, что вполне объяснимо», — сказал словенец.
По словам тренера, команда планирует провести тренировку по расписанию.
«У нас запланирована необязательная тренировка. Кто сможет прийти и будет готов — пусть приходит. Нормально, что игроки — особенно те, у кого есть семьи, — испытывают беспокойство», — отметил Големац.
Следующий матч «Дубай» проведет против «Партизана» в рамках 30-м туре Евролиги. Встреча запланирована на 5 марта.