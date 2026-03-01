Ричмонд
Главный тренер «Дубая» Юрица Големац: «Мы слышали взрывы, но город функционирует в штатном режиме»

Главный тренер «Дубая» Юрица Големац прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на подготовку команды к матчу Евролиги.

Источник: Спортс"

«Мы слышали несколько взрывов, но город функционирует в штатном режиме. Жизнь идет своим чередом: люди ходят по магазинам и гуляют на улицах. Конечно, все в курсе поступающих новостей, и в целом ситуация нестандартная, но некоторые вещи все же преувеличивают, что вполне объяснимо», — сказал словенец.

По словам тренера, команда планирует провести тренировку по расписанию.

«У нас запланирована необязательная тренировка. Кто сможет прийти и будет готов — пусть приходит. Нормально, что игроки — особенно те, у кого есть семьи, — испытывают беспокойство», — отметил Големац.

Следующий матч «Дубай» проведет против «Партизана» в рамках 30-м туре Евролиги. Встреча запланирована на 5 марта.