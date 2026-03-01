Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НБА сомневаются, что связка Янга и Дэвиса станет фундаментом успешного «Вашингтона»: «Защита Трэя — это первостепенная проблема»

Скауты НБА сомневаются, что Трэй Янг и Энтони Дэвис способны вывести «Вашингтон» на новый уровень. Четверо из них, опрошенные The Athletic, указали на проблемы игроков, которые могут помешать «Уизардс» построить успешную команду вокруг них.

«Защита Трэя — это первостепенная проблема. Он переходит в команду, которая по статистике демонстрирует ужасающие показатели в обороне. Неважно, занимаетесь вы развитием игроков или стремитесь побеждать в матчах, — нельзя быть настолько слабыми в защите и думать: “О, мы просто возьмем этих парней — и сразу станет лучше”.

Мы знаем, что Трэй слаб в обороне, и я понимаю логику приглашения Энтони Дэвиса. Но сейчас Дэвис — уже не тот игрок, которым он был три, пять или семь лет назад", — заявил анонимный скаут.