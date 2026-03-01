В НБА сомневаются, что связка Янга и Дэвиса станет фундаментом успешного «Вашингтона»: «Защита Трэя — это первостепенная проблема»

«Защита Трэя — это первостепенная проблема. Он переходит в команду, которая по статистике демонстрирует ужасающие показатели в обороне. Неважно, занимаетесь вы развитием игроков или стремитесь побеждать в матчах, — нельзя быть настолько слабыми в защите и думать: “О, мы просто возьмем этих парней — и сразу станет лучше”.
Мы знаем, что Трэй слаб в обороне, и я понимаю логику приглашения Энтони Дэвиса. Но сейчас Дэвис — уже не тот игрок, которым он был три, пять или семь лет назад", — заявил анонимный скаут.