Никола Вучевич: «Иногда я слишком много анализирую — нужно быть агрессивнее»

Никола Вучевич провел лучший матч с момента перехода в «Бостон», набрав 28 очков, 11 подборов и 4 передачи за 25 минут в разгромной победе над «Бруклином» (148:111). Центровой признал, что ему потребовалось время на адаптацию, но теперь он чувствует себя увереннее.

Источник: Спортс"

"Я все еще привыкаю к новой системе нападения, к партнерам, изучаю их привычки и стиль игры. Иногда, думаю, я слишком много анализирую, из-за этого начинаю колебаться и теряю агрессивность.

В матче с «Нетс» мне удалось лучше почувствовать игру, действовать в связке с партнерами. Важно поймать баланс: действовать агрессивно, доверять инстинктам и одновременно играть в рамках нашей системы в нападении", — отметил Вучевич в интервью Boston Globe.

В 8 матчах за «Бостон» 35-летний ветеран набирает в среднем 12,1 очка и 8,1 подбора за 24,3 минуты на площадке.