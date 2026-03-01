Никола Вучевич: «Иногда я слишком много анализирую — нужно быть агрессивнее»

"Я все еще привыкаю к новой системе нападения, к партнерам, изучаю их привычки и стиль игры. Иногда, думаю, я слишком много анализирую, из-за этого начинаю колебаться и теряю агрессивность.
В матче с «Нетс» мне удалось лучше почувствовать игру, действовать в связке с партнерами. Важно поймать баланс: действовать агрессивно, доверять инстинктам и одновременно играть в рамках нашей системы в нападении", — отметил Вучевич в интервью Boston Globe.
В 8 матчах за «Бостон» 35-летний ветеран набирает в среднем 12,1 очка и 8,1 подбора за 24,3 минуты на площадке.