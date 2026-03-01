Никола Вучевич: «Иногда я слишком много анализирую — нужно быть агрессивнее»

Никола Вучевич провел лучший матч с момента перехода в «Бостон», набрав 28 очков, 11 подборов и 4 передачи за 25 минут в разгромной победе над «Бруклином» (148:111). Центровой признал, что ему потребовалось время на адаптацию, но теперь он чувствует себя увереннее.