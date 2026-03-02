Ричмонд
Жорди Фернандес: «Егор Дёмин — отличный снайпер. Он умеет играть без мяча»

Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес прокомментировал, влияет ли совместная игра Егора Дёмина и Нолана Траоре на результативность российского защитника.

Источник: Спортс"

«Когда Егор не играл с Ноланом, он находился на площадке с Терэнсом Мэнном, который много ведет мяч, и Егор в основном действовал без него. Сейчас Нолан задает темп и активно разыгрывает пик‑н‑ролл — влияет ли это на Егора? Возможно… Но Егор — отличный снайпер. Он умеет играть без мяча и на “слабой стороне” находить свободные моменты для броска.

На днях он отдал девять передач… Важно всегда находить способ вовлечься в игру. Конечно, это его задача, и моя — помочь ему в этом. Но я очень доволен тем, где они сейчас находятся, и то, что оба проводят время на площадке вместе — это однозначно положительный момент", — подытожил испанский специалист.