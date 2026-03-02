Ричмонд
Зак Иди перенесет операцию на голеностопе, Брэндон Кларк выбыл еще на две недели

«Мемфис» опубликовал обновления по состоянию игроков передней линии команды. Центровой Зак Иди перенесет операцию на левом голеностопе, а форвард Брэндон Кларк пропустит еще минимум две недели.

Источник: Спортс"

Иди уже оперировали 10 июня, из-за чего он пропустил начало сезона. Вернувшись в ноябре, он провел 11 матчей, но в начале декабря вновь почувствовал боль и с тех пор не играет. Сроки его возвращения станут известны после повторной операции.

Кларк не выходит на площадку с конца декабря из-за растяжения икроножной мышцы правой ноги. В клубе заявили, что для полноценного восстановления ему потребуется еще как минимум две недели. В этом сезоне он сыграл всего два матча.

На данный момент «Гриззлис» с результатом 22−36 занимают 11-е место на Западе.