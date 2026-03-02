Ричмонд
Стефен Карри пропустит еще минимум 5 матчей

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустит как минимум еще пять игр из-за продолжающихся проблем с правым коленом.

«Уорриорс» проведут повторную оценку состояния Карри через 10 дней, что означает, что он не примет участия в предстоящих матчах против «Клипперс», «Рокетс», «Тандер», «Джаз» и «Буллс». Карри пропустил предыдущие 10 игр, за это время «Уорриорс» одержали 4 победы и потерпели 6 поражений.

«Это странная ситуация, — сказал Карри во время субботнего интервью. — Трудно предсказать, как именно будет проходить заживление».

Команда охарактеризовала травму Карри как синдром пателлофеморальной боли, также известный как «колено бегуна», который обычно сопровождается отеком и болью вокруг коленной чашечки.