Стефен Карри пропустит еще минимум 5 матчей

«Уорриорс» проведут повторную оценку состояния Карри через 10 дней, что означает, что он не примет участия в предстоящих матчах против «Клипперс», «Рокетс», «Тандер», «Джаз» и «Буллс». Карри пропустил предыдущие 10 игр, за это время «Уорриорс» одержали 4 победы и потерпели 6 поражений.