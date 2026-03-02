Леброн Джеймс и Остин Ривз исполнили эффектный аллей-уп

«Лос-Анджелес» разгромил «Кингс» (128:104), в активе Джеймса 24 очка (8 из 15 с игры) и 5 передач, у Ривза 12 очков (3 из 9) и 5 передач.
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше