«Мысли Стефа были где‑то на поле для гольфа». Блэйк Гриффин прокомментировал реакцию Карри на речь Дрэймонда Грина

«Думаю, в этот момент мысли Стефа где‑то на поле для гольфа. Он даже не слушает Дрэймонда. Наверное, такое происходит в раздевалке “Голден Стэйт” каждый день — и на тренировках, и в играх. Стеф просто по инерции пережидает этот момент», — сказал Гриффин в шоу Up & Adams.