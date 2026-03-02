Ричмонд
«Мысли Стефа были где‑то на поле для гольфа». Блэйк Гриффин прокомментировал реакцию Карри на речь Дрэймонда Грина

Блэйк Гриффин иронично прокомментировал эпизод, в котором Стефен Карри безучастно наблюдал за эмоциональной речью Дрэймонда Грина во время матча с «Лейкерс».

Источник: Спортс"

«Думаю, в этот момент мысли Стефа где‑то на поле для гольфа. Он даже не слушает Дрэймонда. Наверное, такое происходит в раздевалке “Голден Стэйт” каждый день — и на тренировках, и в играх. Стеф просто по инерции пережидает этот момент», — сказал Гриффин в шоу Up & Adams.