Невеста Луки Дончича запросила алименты на двоих детей

Согласно материалам, Голтес вернулась в Словению в мае прошлого года, и дети с тех пор остаются с ней. Прошение касается только алиментов и покрытия юридических расходов — вопросы опеки в нем не рассматриваются.
Причины подачи документов неизвестны — возможно, Голтес хочет официально закрепить финансовые и семейные договоренности в американском суде.
Лука и Анамария вместе с 2016 года, а летом 2023-го баскетболист сделал своей девушке предложение. Пара стала родителями первой дочери, Габриэлы, 30 ноября 2023 года, а их вторая дочь, Оливия, появилась на свет 4 декабря 2025 года.