Кевин Портер перенес операцию на колене и пропустит остаток сезона

Защитник «Милуоки» Кевин Портер-младший перенес артроскопическую операцию на правом колене и пропустит остаток сезона.

«Бакс» объявили, что операция была проведена во вторник в Вейле, штат Колорадо.

25-летний Портер последний раз выходил на площадку 17 марта. В этом сезоне он набирал в среднем по 17,4 очка, 7,4 передачи и 5,2 подбора в 38 матчах.