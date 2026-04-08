Кевин Портер перенес операцию на колене и пропустит остаток сезона

Защитник «Милуоки» Кевин Портер-младший перенес артроскопическую операцию на правом колене и пропустит остаток сезона.
«Бакс» объявили, что операция была проведена во вторник в Вейле, штат Колорадо.
25-летний Портер последний раз выходил на площадку 17 марта. В этом сезоне он набирал в среднем по 17,4 очка, 7,4 передачи и 5,2 подбора в 38 матчах.