«Фенербахче» подпишет 10-летнюю лицензию Евролиги. Формат турнира на сезон-2026/27 останется неизменным

При этом «Реал» и «Виллербан» пока не приняли решения о подписании и все еще оценивают ситуацию.
Что касается формата соревнований — он останется неизменным. В сезоне-2026/27 Евролига продолжит работу с участием 20 команд, сохранив текущую структуру как минимум еще на один год.
Регулярный сезон вновь пройдет по системе полного двойного кругового турнира: каждая команда проведет 38 матчей, сыграв с каждым соперником дома и на выезде. Любые потенциальные корректировки ожидаются не раньше сезона-2027/28.