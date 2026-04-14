Дрэймонд Грин о возможном уходе Керра: «Стеф не хочет другого тренера. Никто этого не хочет»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин выразил полную поддержку главному тренеру Стиву Керру на фоне сообщений о его возможном уходе.

Источник: Спортс‘’

"Стеф не хочет другого тренера. Никто этого не хочет. Мы выиграли 4 чемпионства под руководством тренера Керра. Если он завершит карьеру сегодня, он все равно войдет в Зал славы как тренер.

Пока у нас есть Стив Керр, желающий тренировать эту команду, вы не найдете тренера лучше. Это не вызывает у меня беспокойства — и ни у кого в нашей организации", — заявил Грин.

Керр находится на последнем году двухлетнего контракта на 35 миллионов долларов, подписанного в феврале 2024 года.

Стив Керр вряд ли пойдет на снижение зарплаты при подписании нового контракта.