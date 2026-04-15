Дрэймонд Грин: «Не думаю, что в нападении есть кто‑то опаснее Карри — никого в истории баскетбола не опекали так плотно»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что в истории баскетбола не было игрока, которого защитники опекали бы так же плотно, как Стефена Карри.

Источник: Спортс‘’

"Я не думаю, что на атакующей стороне площадки есть кто‑то опаснее Стефа. Мы видели, как за ним следят на площадке иначе, чем за любым другим игроком НБА.

Соперники хватают его, удерживают, играют против него двойную или тройную опеку — никто другой не привлекает такого внимания, даже когда у него нет мяча.

Люди его боятся — и это при том, что у него нет мяча. Ни один другой игрок за всю историю НБА не заставлял оборону смещаться целиком, когда он проходит через краску, — и при этом у него нет мяча.

Не думаю, что в истории баскетбола мы увидим кого‑то, кого бы опекали так же, как опекают Стефа. Вот какой уровень уважения он заслужил от тренеров и игроков соперников", — сказал Грин.