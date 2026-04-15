«Естественно набранный ход». «Хорнетс» не собираются предпринимать рискованные шаги в построении команды

Питерсон заявил, что они продолжат действовать правильным образом, не будут пытаться срезать путь. Он отметил основную роль Чарльза Ли в построении командной культуры и готовность игроков принять его наставления. К первому января они шли 11−22. С тех пор 33−16. Шестой лучший результат на этом отрезке. Первые в нападении, 5-е в защите. И важнее всего, что Ламело Болл отыграл все 49 матчей за этот период", — рассказал инсайдер Шэмс Чарания.