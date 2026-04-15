Эрик Споэльстра о травме Бэма Адебайо: «Ламело Болла должны были вышвырнуть с площадки, таким моментам не место в игре»

"Ничего милого в этом эпизоде. Ничего смешного. Это опасная игра. Наш лучший игрок выбыл.
Я не пытаюсь найти оправдания. «Хорнетс» отлично сыграли, реализовали свои возможности в концовке. У нас были свои шансы на победу.
Но очень жаль. Болла должны были наказать за это. Такого не должно происходить в игре, подножки, прочая ерунда. Это должны были заметить. Его должны были вышвырнуть с площадки. Таким моментам не место в игре«, — заявил главный тренер “Хит” Эрик Споэльстра.
«Мне жаль, что это произошло. Получил удар по голове и не совсем соображал, что происходит. Узнаю, что с ним, в порядке ли он», — извинился Болл после игры.