Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрик Споэльстра о травме Бэма Адебайо: «Ламело Болла должны были вышвырнуть с площадки, таким моментам не место в игре»

Центровой «Хит» Бэм Адебайо получил травму спины во второй четверти, защитник «Шарлотт» Ламело Болл зацепил ногу соперника рукой, лежа на паркете. Адебайо отыграл всего 11 минут в матче на вылет, его команда уступила в овертайме — 126:127.

"Ничего милого в этом эпизоде. Ничего смешного. Это опасная игра. Наш лучший игрок выбыл.

Я не пытаюсь найти оправдания. «Хорнетс» отлично сыграли, реализовали свои возможности в концовке. У нас были свои шансы на победу.

Но очень жаль. Болла должны были наказать за это. Такого не должно происходить в игре, подножки, прочая ерунда. Это должны были заметить. Его должны были вышвырнуть с площадки. Таким моментам не место в игре«, — заявил главный тренер “Хит” Эрик Споэльстра.

«Мне жаль, что это произошло. Получил удар по голове и не совсем соображал, что происходит. Узнаю, что с ним, в порядке ли он», — извинился Болл после игры.