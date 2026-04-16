Кириленко о прощальном туре для Овечкина в НХЛ: «Саша заслужил, но ему это не нужно — абсолютно земной человек. Не думаю, что в ближайшее время кто-то приблизится к его рекорду»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос, стоит ли капитану «Вашингтона» Александру Овечкину остаться в НХЛ еще на сезон.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард провел последний матч по действующему контракту. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры.

— Для меня Саша находится в категории самых великих спортсменов в истории. Не думаю, что в ближайшее время кто-то приблизится к его рекорду по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (929).

Казалось, что Гретцки просто невозможно догнать по этому показателю. Саша это сделал и теперь идет к абсолютному рекорду Уэйна (по голам с учетом плей-офф — 1016 против 1006).

— Стоит ли Овечкину остаться еще на сезон и устроить прощальный тур?

— Тут все индивидуально и зависит от решения Саши. Безусловно, он заслужил это. Но не очень корректно, когда игрок сам об этом объявляет. Как будто просит дополнительного внимания к своей персоне.

Саша — не такой. Абсолютно земной человек. Ему это не нужно. При этом команды, против которых он играет, наверняка, захотят отметить его вклад в мировой хоккей, в развитие НХЛ, — сказал Кириленко.

Андрей Кириленко: «Овечкин — лучший российский спортсмен XXI века. В мире суперзвезды — Шарапова, Саша, Хабиб, может, Махачев. Карелин известен в очень узкой среде, Дзюба — в РФ».

