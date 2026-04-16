Деймон Джонс признает себя виновным по делу о продаже инсайдерской информации

Бывший игрок и тренер НБА Деймон Джонс, как ожидается, признает себя виновным по делу об инсайдерских ставках, возбужденному Министерством юстиции США прошлой осенью, сообщает The Athletic.

Он станет первым фигурантом дела, который заявит о признании вины. Напомним, Джонса обвинили в продаже инсайдерской информации о доступности игроков лицам, делающим ставки на спорт.

Ранее Джонс не признавал себя виновным по обвинениям в получении прибыли от подстроенных покерных игр и предоставлении лицам, делающим спортивные ставки, закрытой информации о травмах Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса во время работы в «Лейкерс».

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше