Джеймс Харден: «Мне все равно на недооценку моих достижений — я просто продолжаю двигаться вперед»

Разыгрывающий «Кливленда» Джеймс Харден, самый побеждающий действующий игрок НБА без чемпионского титула (90 побед в плей-офф за карьеру), заявил, что его не волнует недооценка его достижений.

Источник: Спортс‘’

"Честно говоря, мне все равно. Мне действительно все равно. Есть больше деталей и нюансов, о которых я могу рассказать — например, борьба с династиями, травмы. Это часть игры, никаких оправданий нет.

Я не расстраиваюсь из-за этого, не зацикливаюсь и не думаю в стиле «а что если?». Это часть процесса, это жизнь. Думаю, каждый может вспомнить моменты, которые пошли не так, и из-за этого переживать — я так не мыслю.

Я просто продолжаю двигаться вперед. Мы смотрим в будущее. Я благодарен за возможность играть в баскетбол, за свой уже семнадцатый плей-офф и еще один шанс побороться за титул", — сказал Харден.

В первом раунде плей-офф «Кливленд» встретится с «Торонто».