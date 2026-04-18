Умер баскетболист, становившийся лучшим снайпером на трех Олимпиадах

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Бразильский баскетболист Оскар Шмидт, становившийся лучшим снайпером на трех из своих пяти Олимпиад, скончался в возрасте 68 лет, сообщает CNN Brasil со ссылкой на пресс-службу экс-спортсмена.
Ранее Шмидта доставили в муниципальную больницу штата Сан-Паулу после того, как он почувствовал резкое ухудшение своего состояния. Согласно публикациям родственников спортсмена, его здоровье было ослаблено после перенесенной операции. На протяжении последних 15 лет бразилец боролся с опухолью мозга.
Шмидт является рекордсменом по продолжительности карьеры профессионального баскетболиста (29 лет), лучшим бомбардиром в истории летних Олимпийских игр и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA).
В 1991 году Шмидт был назван одним из 50 величайших игроков FIBA, а в 2010 году был включен в Зал славы организации. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Шмидт был одним из восьми людей, выносивших олимпийский флаг на стадион «Маракана» во время церемонии открытия.