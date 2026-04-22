Пистиолис о победе над «Зенитом»: «Сегодня сфокусировались на защите. В целом я доволен, как команда провела матч»

«Мы играли серьезно против серьезного соперника. Сегодня сфокусировались на защите, поскольку последние матчи провели ниже нашего уровня. Считаю, что мы контролировали ход игры почти весь матч, кроме четвертой четверти, когда почти позволили “Зениту” вернуться в игру. В целом я доволен, как команда провела матч. Мы победили в последнем матче регулярного сезона и теперь готовимся к плей‑офф», — сказал Пистиолис.
Отвечая на вопрос о том, что ЦСКА позволил сопернику сократить отставание с 25 очков, тренер отметил, что, несмотря на сокращение разницы, он считает, что команда контролировала матч.
«Даже в концовке я хотел дать возможность нашим игрокам скамейки проявить себя. Возможно, замены сыграли свою роль в том, что потерялся ритм. У меня нет никаких сожалений. Это то, как должна функционировать команда, чтобы выиграть титул», — подчеркнул греческий специалист.
В первом раунде плей-офф ЦСКА сыграет с «Енисеем» (8-е место). Серия стартуют 27 апреля.