«Астана» и «Динамо-Владивосток» подали заявки на участие в чемпионате Единой лиги ВТБ

Телеграм-канал «Свободный агент» сообщил о заявках на участие в чемпионате Единой лиги ВТБ от казахстанской «Астаны» и «Динамо-Владивосток».
«Астана» пропустила сезон-2025/26 из-за проблем с финансированием, которые начались в 2024 году. «Динамо» подумывал о подаче заявки прошлой весной, но в итоге отложил это решение.
В сезоне-2026/27 Лигу ВТБ покинет «Самара».