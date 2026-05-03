Джеймс Харден о 7-м матче с «Торонто»: «Просто одна игра. Это вы ее раздуваете»

Разыгрывающего Джеймса Хардена спросили о масштабе этой встречи и его мыслях.
«Никаких. Просто одна игра. Это вы парни раздуваете ее, зовете “Седьмая игра”, или еще что-то подобное. Просто одна встреча.
У нас будет возможность провести ее дома и двигаться дальше", — заключил Харден.
Для ветерана это будет 8-й седьмой матч в карьере. Пока его результат — 3−4.
Харден делает 7,9 передачи, 5,7 подбора, 2,6 перехвата и 1,3 блок-шота в этих матчах, однако его показатели результативности и точности снижаются. В среднем он набирает 19,3 очка, реализуя 35,5% бросков с игры и 22,4% из-за дуги.