Джо Маззулла: «Мы потерпели неудачу, не добившись победы, но мы остаемся верны процессу, который к ней ведет. Такова двойственность всего происходящего»

После проигрыша в седьмом матче серии против «Филадельфии» (100:109) главный тренер «Бостона» Джо Маззулла отметил, что победа и поражение сосуществуют, а не исключают друг друга.

«Слишком часто все сводится только к победе… Нужно смириться с мыслью, что когда стремишься к ней, ты будешь терпеть неудачи. Мы проиграли, не добившись победы, но мы остаемся верны процессу, который к ней ведет. Такова двойственность всего происходящего. Это не вопрос выбора “или — или”. Здесь и то, и другое. Ты чувствуешь и то, и другое одновременно», — сказал тренер.

«Селтикс» упустили преимущество 3−1 по ходу серии и вылетели из плей-офф в первом раунде после того, как заняли второе место на Востоке по итогам регулярки.