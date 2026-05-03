Фил Джексон: «В НБА сейчас все строится вокруг дриблинга и пик-н-ролла. Треугольное нападение было эффективнее под давлением»

Концовка матча «Бостона» и «Филадельфии» стала поводом для дискуссии в соцсетях между Роном Харпером и Филом Джексоном о том, как изменился баскетбол в НБА.

Источник: Спортс‘’

«Я люблю баскетбол, может кто-то объяснить мне последние 5 минут матча “Бостона” и “Филадельфии”? “Селтикс” проигрывали 1 и 3 очка и продолжали бросать трехочковые… Помогите понять», — написал Харпер на своей странице в соцсети X.

На его вопрос ответил легендарный тренер Фил Джексон, связав ситуацию с современными тенденциями в атаке.

«Рон, в НБА сейчас все строится вокруг дриблинга и пик-н-ролла для создания проходов — без передач в пост или через хай-пост. Поэтому треугольное нападение и было эффективнее под давлением», — отметил 11-кратный чемпион НБА.