Фил Джексон: «В НБА сейчас все строится вокруг дриблинга и пик-н-ролла. Треугольное нападение было эффективнее под давлением»

«Я люблю баскетбол, может кто-то объяснить мне последние 5 минут матча “Бостона” и “Филадельфии”? “Селтикс” проигрывали 1 и 3 очка и продолжали бросать трехочковые… Помогите понять», — написал Харпер на своей странице в соцсети X.
На его вопрос ответил легендарный тренер Фил Джексон, связав ситуацию с современными тенденциями в атаке.
«Рон, в НБА сейчас все строится вокруг дриблинга и пик-н-ролла для создания проходов — без передач в пост или через хай-пост. Поэтому треугольное нападение и было эффективнее под давлением», — отметил 11-кратный чемпион НБА.