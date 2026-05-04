«Денвер» сохранит Адельмана на посту главного тренера и планирует продление контракта с Йокичем

«Денвер» после вылета в первом раунде плей-офф от «Миннесоты» готовится к важнейшему межсезонью. Инсайдер Шэмс Чарания сообщил важные обновления о будущем команды.

Источник: Спортс‘’

«Главный тренер Дэвид Адельман останется в клубе. Его позиция в безопасности. Второй приоритет для “Наггетс” в это межсезонье — долгосрочное соглашение с Николой Йокичем. Он имеет право на продление контракта на четыре года на сумму более 290 миллионов долларов.

Ожидается, что Йокич подпишет это продление, как только получит такую возможность в июле, и стороны продолжат сотрудничество. Но помимо этого, в «Денвере» ожидаются серьезные изменения в составе, чтобы подобрать вокруг Йокича правильные элементы и вывести команду на новый уровень", — поделился инсайдер.