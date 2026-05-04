Энтони Эдвардс получил статус «под вопросом» перед первым матчем с «Сан-Антонио»

Эдвардс, получивший ушиб кости в результате растяжения левого колена в четвертом матче первого раунда против «Денвера», в эти выходные провел легкую тренировку на площадке, в воскресенье отправился с «Тимбервулвз» в Сан-Антонио и был официально допущен к занятиям перед утренней разминкой команды в понедельник.