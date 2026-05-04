Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кейд Каннингем: «Отдаю должное “Мэджик”. Они довели нас до предела и заставили серьезно задуматься о том, как мы играем»

После победы над «Мэджик» в седьмой игре серии (116:94) лидер «Пистонс» Кейд Каннингем выразил уважение сопернику.

«Отдаю должное “Мэджик”, они заставили нас выложиться по полной. Они довели нас до предела, и это заставило нас серьезно задуматься о том, как мы играем, что привело нас к этому положению и благодаря чему мы выиграли так много матчей в регулярном сезоне. И это вернуло нас к баскетболу, на который, как мы знали, мы способны.

Они действительно заставили нас посмотреть на себя в зеркало. Думаю, мы стали намного лучше благодаря этой серии. Я стал намного лучше. Я много узнал о себе, много узнал о команде. Так что, я считаю, эта серия действительно подготовит нас к следующей, и мы станем намного сильнее", — сказал защитник.

«Детройту» удалось вернуться с 1−3 по ходу серии и выйти во второй раунд, где его соперником будет «Кливленд».