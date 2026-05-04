Агент Всеволода Ищенко: «У нас есть конкретный интерес со стороны нескольких команд НБА. Конкуренция высокая, но шансы на выбор в этом году есть»

Нафисет Удычак, агент защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко, поделилися некоторыми деталями, связанными с выходом игрока на драфт НБА.

— Мы пока не видели Ищенко ни в одном моке, но тот факт, что он появился у Джонатана Гивони (драфт-эксперт), говорит о многом. Вы видите шансы на выбор в этом году?

— Появление у Джонатана Гивони — это сигнал, что игрок уже находится в поле внимания. Но сейчас ключевой фактор — не мок-драфты, а преддрафтовый процесс: просмотры и общение с клубами. У нас есть конкретный интерес со стороны нескольких команд, и именно ближайшие недели будут определяющими.

Мы оцениваем ситуацию реалистично: конкуренция высокая, но при качественном прохождении процесса шансы на выбор в этом году есть.

— У Севы действующий контракт с «Локо». Клуб получит отступные, если Ищенко пригодится кому-то в НБА?

— Да, у Всеволода действующий контракт с «Локо» до сезона-2028/29, в котором предусмотрен механизм выкупа. В случае подписания контракта в НБА клуб получит компенсацию в соответствии с условиями. При этом важно, что «Локомотив-Кубань» поддерживает игрока и его стремление выйти на уровень НБА, что делает процесс максимально конструктивным.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ 21-летний Ищенко принял участие в 38 матчах (15 в старте), набирая в среднем 8,5 очка, 4,6 подбора и 2,1 передачи за 23 минуты на паркете.

