Акилле Полонара объявил о завершении карьеры: «Я буду скучать по тебе, баскетбол»

Акилле Полонара объявил о завершении профессиональной баскетбольной карьеры в возрасте 34 лет.

Источник: Спортс‘’

«Я попробовал вернуться, начал индивидуальные тренировки, но понимаю, что пришло время завершить карьеру в профессиональном баскетболе, потому что я уже никогда не буду прежним игроком. Я хочу, чтобы вы запомнили меня таким, каким я был! Я буду скучать по тебе, баскетбол», — написал экс-форвард сборной Италии в своих соцсетях.

Полонара в данный момент борется с острым миелоидным лейкозом. Прошлым летом он подписал контракт с «Динамо Сассари», однако так и не сыграл за клуб. За карьеру он выступал за ряд ведущих клубов Евролиги, включая «Басконию», «Фенербахче», «Анадолу Эфес», «Жальгирис» и «Виртус».