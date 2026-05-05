«Чикаго» назначил Брайсона Грэма исполнительным вице-президентом по баскетбольным операциям

По информации источников, «Буллз» также рассматривали ряд других кандидатов на эту должность. Одним из фаворитов на определенном этапе считался представитель «Миннесоты» Мэтт Ллойд. Финалистом также был Деннис Линдсей из «Детройта», однако руководство клуба во главе с Майклом Рейнсдорфом остановило выбор на Грэме.