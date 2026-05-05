Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нью-Йорк» стал первой командой в истории плей-офф НБА, выигравшей три матча подряд с разницей 25+ очков

«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» в первом матче серии второго раунда с разницей в 39 очков (137:98).

Источник: Спортс‘’

Этот результат позволил «Никс» стать первой командой в истории НБА, одержавшей три победы подряд в плей-офф с разницей не менее 25 очков.

Серия началась в первом раунде против «Атланты», где «Нью-Йорк» с разгромными результатами забрал пятую (126:97) и шестую игру (140:89).

Уступая «Хоукс» 1−2, «Никс» затем выиграли четыре матча подряд с суммарной разницей в 135 очков. За последние три игры суммарная разница побед «Нью-Йорка» составила 119 очков, что является самым высоким средним показателем в трехматчевой серии матчей плей-офф в истории НБА, согласно данным ESPN Research.