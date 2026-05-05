«Нью-Йорк» стал первой командой в истории плей-офф НБА, выигравшей три матча подряд с разницей 25+ очков

Уступая «Хоукс» 1−2, «Никс» затем выиграли четыре матча подряд с суммарной разницей в 135 очков. За последние три игры суммарная разница побед «Нью-Йорка» составила 119 очков, что является самым высоким средним показателем в трехматчевой серии матчей плей-офф в истории НБА, согласно данным ESPN Research.