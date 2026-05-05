Президент «Орландо» Уэлтман: «Не вижу смысла разваливать эту команду из-за одной неудачной половины матча»

Президент «Орландо» Джефф Уэлтман заявил, что клуб не планирует вносить радикальные изменения в состав после поражения в серии с «Детройтом», в которой флоридцы упустили преимущество 3−1 и провалили шестой матч.

Источник: Спортс‘’

В понедельник «Мэджик» отправили в отставку главного тренера Джамала Мозли.

"Это был болезненный удар. Мы будем вспоминать о случившемся все лето. Понимаем, что большая часть нашего сезона будет проходить сквозь призму этого.

Что произошло? Я могу указать на многое. Думаю, что произошло следующее: мы вели 3−1 против команды номер один на Востоке, а затем Франц получил травму. Это изменило ход серии.

Когда мы были здоровы, мы входили в пятерку лучших по защите и в десятку лучших по нападению в лиге. Как мне кажется, мы увидели кое-что из того, на что изначально надеялись [в серии против «Детройта»]. Поэтому я не хочу разрушать и разбирать все это только из-за того, как все в итоге закончилось, и особенно из-за одной неудачной половины", — заявил Уэлтман.