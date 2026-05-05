Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кендрик Перкинс: «Хардена пригласили в “Кливленд” не как вторую опцию — это роль Мобли»

Кендрик Перкинс высказался о роли Джеймса Хардена в «Кливленде» и заявил, что форвард получает несправедливую критику из-за неправильного восприятия его задач в команде.

Источник: Спортс‘’

"Давайте уже прекратим всю эту шумиху вокруг Джеймса Хардена. Можем мы наконец договориться об этом и просветить зрителей? Потому что каждый раз медиа продолжают акцентировать внимание на Хардене.

Харден уже не в расцвете сил — его пригласили в «Кливленд» не для того, чтобы он был вторым по значимости игроком в команде. Нет, его взяли туда в первую очередь как человека, который ведет игру, плеймейкера. Понимаете?

Эван Мобли должен быть вторым по значимости игроком. Он и есть вторая опция«, — сказал Перкинс в подкасте Road Trippin».