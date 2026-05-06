Джейлен Браун оштрафован на 50000 долларов за критику судей

«У судей определенно была предвзятость в отношении меня», — в числе прочего заявил баскетболист на своем стриме.
НБА оштрафовала его на 50000 долларов. В январе защитник заплатил 35000 за претензии к арбитрам после матча.
«Бостон» выбыл в первом раунде плей-офф. Защитник Джейлен Браун заработал 10 фолов в нападении за первый раунд — как минимум в два раза больше, чем у любого другого участника плей-офф.
