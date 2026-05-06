Крис Финч: «4−5 блок-шотов Вембаньямы были с голтендингом. Настораживает, что не было свистков»

«Тимбервулвз» начали серию со «Сперс» с гостевой победы. Команда вернулась к вопросу 12 блок-шотов Виктора Вембаньямы в преддверии второй встречи.

Источник: Спортс‘’

"Минимум четыре из них были с нарушением правила голтендинга. Возможно, пять. Настраживает, что ни разу не было свистков.

Перед вами исключительный блокирующий, который делает все на площадке. А арбитры не уделяют особое внимание ситуациям с блок-шотами? Третье владение матча было с голтендингом, откровенным.

Ладно, скажем, четыре эпизода. Это 8 очков. Огромное значение в матче НБА. 33% его блок-шотов были с нарушением. Колоссальное число", — заявил главный тренер Крис Финч.

«Он сфолил на мне в первом моменте. Если посмотреть на них, 3−4 были с нарушением правила голтендинга. Хотел бы я такого же отношения судей», — признался центровой Руди Гобер.