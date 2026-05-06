Масаи Уджири о Купере Флэгге: «Король ушел, да здравствует король!»

«Даллас» нашел нового главу своего фронт-офиса, Масаи Уджири, который привел «Торонто» к титулу, вступил в должность и провел пресс-конференцию.

"Надеюсь принести мир.

В Африке говорят: «Король ушел, да здравствует король!».

Наш король ушел, теперь у нас есть маленький принц. Мы превратим его в короля.

Надо начинать думать именно таким образом, понимая, через что мы прошли. Надеюсь, мы справимся с перезагрузкой наших отношений с болельщиками. Другого пути, кроме побед, нет.

Послушаю тренера Джейсона Кидда, узнаю его мысли обо всем, будем во многом ориентироваться на них. Пока знаком не со всеми нюансами.

Когда начинаешь побеждать, нарабатывается вкус. Знаю, что вы уже начинали чувствовать это. Мы все хотим побеждать снова, объединены этой страстью.

Будет очень круто увидеть Купера с Кайри. Очень интересно", — поделился Уджири.