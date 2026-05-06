Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Донован Митчелл: «На мне не фиксируют нарушения, когда я прорываюсь к кольцу с контактом»

Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл обратил внимание на судейство и разницу по штрафным броскам после первого матча серии с «Детройтом» (101:111, 0−1).

Баскетболисты «Пистонс» реализовали 27 из 35 штрафных, «Кавальерс» — 15 из 16.

«Я хочу отделить эту историю от результата. Разница в штрафных бросках — не причина нашего сегодняшнего поражения, хочу это подчеркнуть. И все же, пусть моего друга оштрафовали за разговоры о симуляции [речь о Джейлене Брауне из “Селтикс”, которого оштрафовали на 50 тысяч долларов за критику судейства], и мне не хочется идти ва-банк, но чувствую, что должен это сделать.

На мне не фиксируют нарушения, когда я прорываюсь к кольцу с контактом.

Они просто не свистят фолы на мне. Не знаю почему. Я не симулирую — может, поэтому. Это не только сегодняшняя проблема; это происходит на протяжении всего плей-офф, и это расстраивает. Поскольку я контактный игрок, не могу это контролировать. Если они не фиксируют нарушения, мне остается лишь доводить дело до конца, идти дальше.

Вы же меня знаете, я не любитель жаловаться, и не поэтому мы проиграли сегодня, но в какой-то момент мои проходы к кольцу должны к чему-то приводить. Посмотрим", — заявил Митчелл.