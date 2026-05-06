Донован Митчелл: «На мне не фиксируют нарушения, когда я прорываюсь к кольцу с контактом»

Баскетболисты «Пистонс» реализовали 27 из 35 штрафных, «Кавальерс» — 15 из 16.
«Я хочу отделить эту историю от результата. Разница в штрафных бросках — не причина нашего сегодняшнего поражения, хочу это подчеркнуть. И все же, пусть моего друга оштрафовали за разговоры о симуляции [речь о Джейлене Брауне из “Селтикс”, которого оштрафовали на 50 тысяч долларов за критику судейства], и мне не хочется идти ва-банк, но чувствую, что должен это сделать.
На мне не фиксируют нарушения, когда я прорываюсь к кольцу с контактом.
Они просто не свистят фолы на мне. Не знаю почему. Я не симулирую — может, поэтому. Это не только сегодняшняя проблема; это происходит на протяжении всего плей-офф, и это расстраивает. Поскольку я контактный игрок, не могу это контролировать. Если они не фиксируют нарушения, мне остается лишь доводить дело до конца, идти дальше.
Вы же меня знаете, я не любитель жаловаться, и не поэтому мы проиграли сегодня, но в какой-то момент мои проходы к кольцу должны к чему-то приводить. Посмотрим", — заявил Митчелл.