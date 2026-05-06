Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джей Би Бикерстафф: «Три матча на пороге вылета научили нас ценить стартовые»

«Детройт» начал серию с «Кливлендом» с победы на своей площадке. В первом раунде «Пистонс» уступили «Орландо» в стартовой игре и оказались на грани выбывания после выезда.

Источник: Спортс‘’

"Три матча на пороге вылета научили нас ценить стартовые, привили понимание исключительной необходимости быть собранными с самого начала.

Но надо и понимать, как закрывать серию. Как выходить на нужные позиции. Как взрастить в себе уверенность. Та серия очень сильно нам помогла", — признался главный тренер Джей Би Бикерстафф.

«Да, нам многое пришлось перенести. Видели разные сценарии. Теперь читали их защитные схемы, выходили на лучшие броски. Вот и все», — заключил Кейд Каннингем.

«Каждое владение имеет значение. Это перешло с прошлой серии на эту. Интенсивность. Когда только что отбился с 1−3, остается ощущение, что ты все еще загнан в угол. Мы продолжаем действовать именно так», — поделился центровой Джейлен Дюрен.