Джей Би Бикерстафф: «Три матча на пороге вылета научили нас ценить стартовые»

"Три матча на пороге вылета научили нас ценить стартовые, привили понимание исключительной необходимости быть собранными с самого начала.
Но надо и понимать, как закрывать серию. Как выходить на нужные позиции. Как взрастить в себе уверенность. Та серия очень сильно нам помогла", — признался главный тренер Джей Би Бикерстафф.
«Да, нам многое пришлось перенести. Видели разные сценарии. Теперь читали их защитные схемы, выходили на лучшие броски. Вот и все», — заключил Кейд Каннингем.
«Каждое владение имеет значение. Это перешло с прошлой серии на эту. Интенсивность. Когда только что отбился с 1−3, остается ощущение, что ты все еще загнан в угол. Мы продолжаем действовать именно так», — поделился центровой Джейлен Дюрен.