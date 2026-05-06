Брайан Уиндхорст о Луке Дончиче: «Никогда не слышал о поездке в Испанию для лечения. Его отправили в Европу побыть с ребенком, тогда стало понятно, что травма серьезная»

«Лейкерс» начали второй раунд плей-офф без разыгрывающего Луки Дончича. Словенец не играет с начала апреля из-за травмы задней поверхности бедра и до сих пор не тренируется в полный контакт.

«Меня больше интересуют поступки, а не слова. Лука поехал в Испанию ради “лечебных процедур”. Никогда не слышал, чтобы ради этого летали в Испанию. Говорят о Германии.

У него новорожденный ребенок в Словении. Он живет в Мадриде в межсезонье. Разумеется, стоило воспользоваться этими выходными. Это сразу указывало на серьезность травмы.

Его отправили в Европу, потому что ему предстояло ничего не делать несколько недель. Побудь с ребенком, которого ты оставил через 48 часов после его рождения в середине сезона", — заключил инсайдер ESPN.