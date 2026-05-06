7-й матч «Бостона» с «Филадельфией» стал самым просматриваемым в первом раунде плей-офф за 27 лет

«Бостон» и «Филадельфия» чаще всех остальных встречаются в плей-офф и в седьмых матчах. Новая игра на вылет, завершившаяся успехом «Сиксерс», установила еще один рекорд, став самым просматриваемым седьмым матчем первого раунда в истории НБА.

Источник: Спортс‘’

Зрительская аудитория в 11 миллионов в среднем также показала рекордные цифры для первого раунда в целом за последние 27 лет.

Стартовый этап плей-офф с 4 миллионами зрителей в среднем стал лучшим для телеканалов за 33 года.