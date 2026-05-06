Остин Риверс ответил на выпад Дрэймонда: «Хочешь стать тренером, чтобы дать сыну 200 миллионов? В НБА не назначают тех, кто подло бьет игроков»

4-кратный чемпион НБА, среди прочего, сказал, что Риверс «получил крупнейшую финансовую помощь в истории США, когда отец выписал ему 42 миллиона».
"Можно было проявить внимательность и заметить, что я очень лестно отзывался о тебе в Шоу Дэна Патрика, после чего все и началось. Дело в тебе, но я не удивлен. Ты всегда ведешь себя иррационально и эмоционально незрело, твой гнев всегда приводит к неприятностям, поэтому мне сейчас приходится комментировать видео, где ты принижаешь мою карьеру.
Мы были разными игроками в старшей школе. Меня не волнует, насколько похожи наши показатели. Я играл на национальном уровне, на самом высоком уровне, поэтому и получил награду Нейсмита, и практически все возможные призы, которые только можно вообразить на уровне школы. Я был номером один. Где был ты? О чем мы вообще говорим?
Отмечу, что ты — будущий член Зала славы, но снова скажу, что точно не благодаря атакующим навыкам.
Тебе невероятно повезло, я думаю, что ты самый удачливый баскетболист, которого я когда-либо видел. Тебя выбрали в команду с руководством, достойным Зала славы, тренером, достойным Зала славы, величайшим снайпером всех времен и, возможно, одним из пяти лучших игроков всех времен. Не говоря уже об одном из самых результативных игроков НБА и, возможно, одном из десяти лучших баскетболистов всех времен, Кевине Дюрэнте, том самом парне, которого ты заставил уйти, потому что слишком много болтаешь.
Есть видео, где ты подбираешь отскок, прорываешься по прямой и забиваешь мяч из-под кольца в совершенно свободной позиции, потому что все рассредоточиваются, чтобы опекать действительно опасных игроков твоей команды. Стив Керр сделал твою карьеру. Как ты смеешь наезжать на меня и говорить: «О, как бы я хотел дать своему сыну 200 миллионов долларов, если бы был тренером». В НБА не дают тренерские должности парням, которые могут подло ударить кого-нибудь из игроков или персонала", — произнес Риверс.