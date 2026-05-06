Леброн Джеймс о проблемах «Лейкерс» в атаке в 1-м матче: «За нас тут бегал паренек, набиравший 37 очков за игру»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс с иронией прокомментировал проблемы «Лейкерс» в атаке после первого матча серии с «Тандер» (90:108, 0−1).

"Откуда проблемы с атакой? За нас тут бегал паренек, набиравший 37 очков за игру. Или сколько там, 35? 33,5? Ну так о чем мы тогда говорим? Что за вопросы?

Мы потеряли такого игрока и вышли против лучшей защиты НБА. Лучшей по показателям. С такими соперниками необходимо иметь в составе человека, способного стягивать на себя внимание защиты, сразу нескольких игроков. На постоянной основе. Хотя у нас сегодня все равно возникали хорошие возможности для атаки, но мы не попадали… Выходя против действующих чемпионов, вам очень нужен человек, который набирает 34 очка за игру.

Но конечно нам нужно работать над тем, чтобы проникать под кольцо, находить такие возможности. Не терять мяч. Уверенность тоже не помешает. У нас были хорошие возможности для бросков сегодня", — заявил Джеймс.

Защитник «озерников» Лука Дончич, который стал самым результативным игроком регулярки, пока не играет в плей-офф-2026 из-за травмы.

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
