Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мозгов дал совет Овечкину: «Саня, играй, пока ноги носят»

Чемпион Национальной баскетбольной лиги Тимофей Мозгов посоветовал хоккеисту «Вашингтона» Александру Овечкину продолжить карьеру.

Источник: Спортс‘’

Ранее 40-летний Овечкин сообщил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

"Я с Сашей чаще встречаюсь в России, чем в Америке. В последний раз был в Америке год назад.

Совет Саше? Саня, играй, пока ноги носят", — сказал Мозгов.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по числу голов в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Сейчас в его активе 929 шайб в регулярках.

С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Гретцки (1016).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше