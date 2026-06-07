Мозгов дал совет Овечкину: «Саня, играй, пока ноги носят»

Ранее 40-летний Овечкин сообщил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
"Я с Сашей чаще встречаюсь в России, чем в Америке. В последний раз был в Америке год назад.
Совет Саше? Саня, играй, пока ноги носят", — сказал Мозгов.
В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по числу голов в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Сейчас в его активе 929 шайб в регулярках.
С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Гретцки (1016).
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