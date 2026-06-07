Экс-капитан сборной Украины объяснил переезд в Россию: «Мне пришла очень безумная идея»

Была ли это ошибка с моей стороны? Да. Была ли моя позиция «Какая разница?» Точно нет, потому что, во-первых, я уже много лет защищал сборную Украины, был капитаном, возглавлял сборную 10 лет. Я с родителями и с друзьями перешел на украинский язык, даже несмотря на то, что мы все из Одессы. И с дочерью с самого рождения тоже общаюсь на украинском. А что девушка? Девушка, ну, она захотела остаться там, и все. С тех пор мы больше не общались", — сказал Кравцов, слова которого приводят украинские СМИ.