Джереми Лин назвал условие прихода на подкаст Кармело Энтони: «Сначала я хотел бы поговорить в частном порядке»

С момента феномена «Линсэнити» ходят слухи о том, что Энтони и Лин не ладили во время их совместной работы в Нью-Йорке. Некоторые до сих пор считают, что звездный форвард способствовал вытеснению выпускника Гарварда из команды, потому что тот не хотел делиться вниманием публики.