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Джереми Лин назвал условие прихода на подкаст Кармело Энтони: «Сначала я хотел бы поговорить в частном порядке»

Экс-игрок «Никс» Джереми Лин хочет пообщаться с другим бывшим баскетболистом команды Кармело Энтони в частном порядке, прежде чем выносить все на публику.

Источник: Спортс‘’

Тайваньско-американский защитник рассказал New York Post о том, как Энтони пригласил его «прояснить ситуацию» на свой подкаст. По словам Лина, он не против этой идеи и их «команды поддерживают связь» по этому поводу, но сначала он хочет поговорить за закрытыми дверями.

"Мое желание остается прежним: я бы хотел сначала поговорить в частном порядке, прежде чем запись разговора станет доступна публике.

Мне хочется сперва провести частный разговор. И, конечно, я бы с удовольствием поговорил об этом в подкасте. Публично обсудил бы некоторые вещи", — рассказал Лин.

С момента феномена «Линсэнити» ходят слухи о том, что Энтони и Лин не ладили во время их совместной работы в Нью-Йорке. Некоторые до сих пор считают, что звездный форвард способствовал вытеснению выпускника Гарварда из команды, потому что тот не хотел делиться вниманием публики.