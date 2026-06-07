Джереми Лин назвал условие прихода на подкаст Кармело Энтони: «Сначала я хотел бы поговорить в частном порядке»

Тайваньско-американский защитник рассказал New York Post о том, как Энтони пригласил его «прояснить ситуацию» на свой подкаст. По словам Лина, он не против этой идеи и их «команды поддерживают связь» по этому поводу, но сначала он хочет поговорить за закрытыми дверями.
"Мое желание остается прежним: я бы хотел сначала поговорить в частном порядке, прежде чем запись разговора станет доступна публике.
Мне хочется сперва провести частный разговор. И, конечно, я бы с удовольствием поговорил об этом в подкасте. Публично обсудил бы некоторые вещи", — рассказал Лин.
С момента феномена «Линсэнити» ходят слухи о том, что Энтони и Лин не ладили во время их совместной работы в Нью-Йорке. Некоторые до сих пор считают, что звездный форвард способствовал вытеснению выпускника Гарварда из команды, потому что тот не хотел делиться вниманием публики.