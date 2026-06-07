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«Никс» объявили об усилении мер безопасности на 3-м матче финала. Игру посетит Трамп

«Нью-Йорк» объявил об усилении мер безопасности на третьем матче финальной серии НБА с «Сан-Антонио», который состоится в понедельник.

Источник: Спортс‘’

«Будет действовать строгая политика запрета на пронос сумок, болельщикам следует приложить максимальные усилия, чтобы свести количество личных вещей к абсолютному минимуму», — говорится в сообщении клуба.

«Никс» также проинформировали о «процедурах досмотра в по принципу работы аэропортов» и напомнили гостям прибыть на арену как минимум за два часа до начала игры.

В третьем матче «Нью-Йорк» получит возможность практически гарантировать себе долгожданное чемпионство, так при 0−3 никто в истории НБА не возвращался в рамках решающей серии. Игру посетит президент США Дональд Трамп.