Брианна Стюарт набрала 30 очков (18 из 21 штрафных), обеспечив камбэк «Нью-Йорка» в игре с «Индианой»

За 33 минуты на паркете Стюарт реализовала 6 из 15 бросков с игры, 0 из 2 трехочковых и 18 из 21 штрафных, добавив к этому 8 подборов и 4 перехвата.
«Либерти» обыграли «Фивер» 38:18 в последние 12 минут матча и одержали итоговую победу — 83:75.
Форвард «Нью-Йорка» Брианна Стюарт стала самым результативным игроком матча против «Индианы», набрав 30 очков (15 в четвертой четверти).
За 33 минуты на паркете Стюарт реализовала 6 из 15 бросков с игры, 0 из 2 трехочковых и 18 из 21 штрафных, добавив к этому 8 подборов и 4 перехвата.
«Либерти» обыграли «Фивер» 38:18 в последние 12 минут матча и одержали итоговую победу — 83:75.