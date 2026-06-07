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Брианна Стюарт набрала 30 очков (18 из 21 штрафных), обеспечив камбэк «Нью-Йорка» в игре с «Индианой»

Форвард «Нью-Йорка» Брианна Стюарт стала самым результативным игроком матча против «Индианы», набрав 30 очков (15 в четвертой четверти).

За 33 минуты на паркете Стюарт реализовала 6 из 15 бросков с игры, 0 из 2 трехочковых и 18 из 21 штрафных, добавив к этому 8 подборов и 4 перехвата.

«Либерти» обыграли «Фивер» 38:18 в последние 12 минут матча и одержали итоговую победу — 83:75.