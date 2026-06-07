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«Тандер» хотят сохранить Айзейю Хартенштайна, заключив новый контракт на выгодных для себя условиях

Центровой «Тандер» Айзейя Хартенштайн «с высокой долей вероятности» останется в команде. Об этом рассказал инсайдер ClutchPoints Бретт Сигел.

Источник: Спортс‘’

Журналист отмечает, что Хартенштейн, как ожидается, останется в «Оклахоме» на новом «дружественном для команды» контракте, в котором возможны отложенные выплаты, опция игрока и небольшая скидка для клуба.

На данный момент у «Тандер» есть опция в соглашении Хартенштайна на следующий сезон на сумму 28,5 миллиона долларов. Это слишком большая сумма для чемпионов НБА 2025 года, если они хотят избежать второго порога налога на роскошь.

28-летний Хартенштайн в сезоне-25/26 набирал в среднем 9,2 очка, 9,4 подбора и 3,5 передачи за игру.