«Тандер» хотят сохранить Айзейю Хартенштайна, заключив новый контракт на выгодных для себя условиях

Журналист отмечает, что Хартенштейн, как ожидается, останется в «Оклахоме» на новом «дружественном для команды» контракте, в котором возможны отложенные выплаты, опция игрока и небольшая скидка для клуба.
На данный момент у «Тандер» есть опция в соглашении Хартенштайна на следующий сезон на сумму 28,5 миллиона долларов. Это слишком большая сумма для чемпионов НБА 2025 года, если они хотят избежать второго порога налога на роскошь.
28-летний Хартенштайн в сезоне-25/26 набирал в среднем 9,2 очка, 9,4 подбора и 3,5 передачи за игру.